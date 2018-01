Rapaz de 20 anos comunica família sobre transição de gênero durante ceia de Natal e vídeo viraliza

O estudante de administração Artur Monterisi, de 20 anos, optou por fazer um comunicado importante para a família em um momento muito especial, a ceia de Natal, mas não imaginou que seria tão bem aceito.

O morador de Campina do Monte Alegre (SP) ficou tão feliz que resolveu publicar em seu perfil do Facebook, o vídeo do momento em que anunciou sua transição de gênero, e a reação dos familiares. A gravação já teve mais de 350 mil visualizações, 5 mil compartilhamentos e 1,1 mil comentários, até a manhã desta terça-feira (9).

No vídeo, Artur explica que iniciou o tratamento com o apoio da mãe.“A partir de agora vocês não têm uma sobrinha, uma neta e uma filha. Vocês têm um sobrinho, um neto e um filho”. Logo depois, os parentes vibram, uma tia grita "nasceu" e outra fala "seja bem-vindo". A família ainda ficou curiosa para saber qual o novo nome do jovem.

Em entrevista, Artur disse que estuda na UFSCar, em Buri (SP), mas que a família mora em São Paulo (SP), onde também aconteceu a ceia, e que ficou surpreendido com a reação deles. “Eu estava com muito medo de contar, muito nervoso mesmo. Mas como sempre fui muito ligado à família, achei que na ceia de Natal seria o momento certo já que todos estariam reunidos. Eu resolvi falar e pedi para gravarem. Mas eu me surpreendi muito quando eles vibraram. Pensei que iam ficar quietos. Mas não. Isso é raridade o que aconteceu. Foi muito bom receber esse apoio. Fiquei muito feliz”, afirmou.

Sobre a repercussão na internet, o rapaz falou que foi algo inacreditável. “Eu coloquei no meu Facebook o vídeo porque achei um momento importante para compartilhar. Achei que ia ter no máximo 200 visualizações. Quando acordei no dia seguinte, tinham 100 mil visualizações. Não acreditei quando vi. Não imaginava que ia ter essa repercussão”.

Vida nova

Ele contou que decidiu assumir que era transgênero no começo de 2017 e foi mudando o corte de cabelo e as roupas.“Eu sempre me sentia desconfortável, desde adolescente. Mas quando era mais novo, não tinha acesso ao assunto. Com o tempo, fui conhecendo mais e sabendo sobre os gêneros. Tinha dúvida e dificuldade para me aceitar. É difícil porque é um caminho sem volta. Mas quando realmente decidi que não queria ser mais ‘Júlia’, eu me tornei uma pessoa mais feliz”.

Decisão

A primeira pessoa a saber foi a mãe. “Ela já estava acompanhando minha mudança de visual, como corte de cabelo e roupas mais masculinas. Eu contei e ela aceitou sobre a transição de gênero. Isso foi um conforto. Inclusive ela me acompanhou no especialista. Depois, contei para meu pai e irmã. Eles também me aceitaram. Só faltava contar para o resto da família, o que estava me deixando nervoso”, informou.

Artur disse também que o apoio da família foi muito importante para aceitar a mudança. “Eu sei que se qualquer pessoa falar algo contra mim, eu não vou ligar porque sei que tenho o apoio da minha família. Sou abençoado porque isso é raro nas famílias em casos como o meu, infelizmente”.

O próximo passo é mudar os documentos de identidade para seu nome social. “A partir de agora sou Artur. Na faculdade já falei com meus professores e já houve a mudança para meu nome social. Não sofri preconceito, ainda bem. Muitas pessoas aceitaram bem. Isso é muito bom”.

Assista ao vídeo: