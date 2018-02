Rapaz de 19 anos é assassinado na porta de casa em Trindade

O jovem Daniel Barbosa da Silva, de 19 anos, foi morto na noite de segunda-feira (19), na porta do Condomínio Manacá, no Setor Chácaras Santa Luzia, em Trindade.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o rapaz estava em casa com a mãe e o irmão quando recebeu uma ligação para ir até a porta do residencial. O irmão dele disse à polícia que escutou vários tiros. Minutos depois a família encontrou o jovem morto no cruzamento da Rua 42 com a Rua 9.

A PC informou que Daniel tinha passagens por roubo e tráfico de drogas. O Grupo de Investigação de Homicídios vai apurar o caso.