Radialista é morto a tiros dentro de casa no interior de Goiás

Um radialista do município de Edealina, sul do estado, foi morto a tiros na noite de hoje (17). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A vítima trabalhava como radialista em uma rádio da região. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

De acordo com informações de leitores de O POPULAR, o comunicador Jefferson Pureza, de 39 anos, estaria na área externa de sua casa, juntamente com a esposa, quando dois suspeitos encapuzados chegaram em uma moto e dispararam várias vezes contra o locutor.

A PM informou que Jefferson tinha um programa na rádio Beira Rio, onde falava sobre as autoridades da região. Segundo o delegado responsável, Queopes Barreto, o discurso do radialista não agradava os governantes locais.

Há cerca de três meses, a rádio onde Jefferson trabalhava foi incendiada durante a madrugada, mas até hoje não há informações sobre a autoria do crime. Os suspeitos pela por morte do radialista ainda não foram identificados.