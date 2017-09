Radares da Avenida 85 multam quase o dobro que os da Marginal Botafogo no 1º dia de fiscalização

O primeiro dia de fiscalização dos radares instalados na Avenida 85 e na Marginal Botafogo realizou a leitura de 352.084 veículos. Destes, 802 condutores, sendo 520 no primeiro ponto e 282 no segundo, foram flagrados cometendo infrações. Os dados foram recebidos com surpresa pela Secretaria Municipal de Trânsito (SMT).

Para o secretário de trânsito, transportes e mobilidade, Fernando Santana, o período é de adaptação, muito embora não seja um equipamento novo. “Estamos reiniciando o trabalho. Fizemos um período informativo junto à população. Tivemos uma surpresa, mas entendemos que isso irá diminuir”, pontou o titular da pasta.

As infrações mais registradas foram excesso de velocidade, avanço de sinal e da faixa de pedestre. As duas primeiras são consideradas gravíssimas, com sete pontos na carteira; e a terceira acarreta punição de cinco pontos, além das multas. Após o registro da infração há um prazo de 30 dias para a confecção e envio da multa para o motorista.

Para o secretário, o índice não é tão expressivo levando em consideração o número de veículos circulando. No entanto, os números deste primeiro dia mostram que o motorista de Goiânia não tem respeitado as leis. “Os equipamentos estão sendo implantados há dois meses. A sociedade tem conhecimento da fiscalização, que ela está presente e ainda continua desrespeitando. O condutor goiano ainda não está preparado para conviver em uma cidade do tamanho da nossa, mas esperamos que com o decorrer do tempo todos venham colaborar”, afirma Fernando.

Recorde

Um motociclista bateu o recorde de velocidade no primeiro dia de fiscalização. O radar flagrou o condutor a 147 km/h na Marginal Botafogo, no sentido Pedro Ludovico – Centro. No entanto, o recorde continua sendo de dois condutores que foram flagrados pela SMT trafegando a 151 km/h.

Cronograma

De acordo com o secretário, a intenção é na primeira quinzena de setembro começar a fiscalização nos corredores Universitário, no Setor Universitário; na Avenida T-63, no Bueno; e na Avenida Santa Maria, no Bairro Goiá.

Fernando contou também que a segunda ordem está toda implantada e que estão sendo realizados a conclusão da energização e da aferição para que em outubro tudo esteja em plena operação. Seguindo o planejamento da pasta, o cronograma é concluir a terceira etapa até o final de outubro e em meados de novembro todo o projeto esteja implantado na capital.