Rápido Araguaia oferece 50 vagas para motoristas

A empresa Rápido Araguaia, atuante no transporte coletivo urbano de Goiânia, está oferecendo 50 vagas para motoristas de ônibus. Os principais requisitos para o emprego são: possuir CNH de categoria D ou e; poder trabalhar no turno vespertino; ter experiência mínima de seis meses com veículos pesados e Curso de Capacitação de Condutores de Passageiros.

Está disponível também uma vaga para técnico de enfermagem, que precisa ter conhecimento básico de Pacote Office, primeiros socorros, experiência mínima de seis meses e disponibilidade para horário comercial.

Para quem ainda está cursando ou é recém formado em Ciência Contábeis, é possível concorrer ao cargo de assistente contábil Jr. se tiver experiência mínima de seis meses com trabalhos contábeis em geral, conhecimento intermediário em Excel e disponibilidade para horário comercial.

Todas essas vagas oferecem cartão funcional para transporte, alimentação na empresa, plano de saúde, convênio com farmácia e plano odontológico como benefícios.

Um analista de controladoria Jr. também pode conseguir uma oportunidade se tiver conhecimento avançado em Excel, experiência mínima de seis meses e formação superior em Contáveis ou Administrações.



Os currículos devem ser encaminhados para recrutamento@odilonsantos.com, com pretensão salarial. Os interessados nas vagas de motoristas devem prencher uma ficha na Avenida Juscelino Kubistchek, nº260, no Jardim Presidente, levando uma cópia da CNH. Mais informações pelo telefone (62) 3219-5017.