Quinto identificado de chacina no Semiaberto sofria de esquizofrenia

Entre os nove mortos de forma bárbara durante rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia, no dia 1º, havia um esquizofrênico. Paulo Henrique de Sousa Nogueira, de 31 anos, conhecido como PH, foi o quinto corpo reconhecido pelo Instituto Médico Legal (IML). Ele estava preso desde outubro do ano passado e c...