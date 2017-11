Questão sobre o Césio 137 é cobrada na 1ª fase da Fuvest

A prova da primeira fase da Fuvest, aplicada neste domingo (26), teve uma questão que abordou o acidente radiológico do Césio 137, que completou 30 anos neste ano e é considerado o maior desastre radiológico da história. Segundo coordenadores de cursinhos, a prova manteve seu estilo e o elevado grau de exigência de conhecimento dos conteúdos.

Na questão em que o Césio 137 foi citado, a banca relembrou que o ano de 2017 marca o trigésimo aniversário da contaminação que aconteceu em Goiânia. O acidente ocorreu após dois catadores de lixo entrarem em contato com uma porção de cloreto de césio, o Césio 137. O componente químico ficava dentro de um aparelho de tratamento de câncer, que estava em uma clínica abandonada na capital de Goiás. Foram necessários apenas 16 dias para que o “brilho da morte”, como a substância ficou popularmente conhecida, matasse quatro pessoas e contaminasse centenas.

A banca explicou que o tempo necessário para que metade da quantidade de Césio 137 existente em uma fonte se transformasse no elemento não radioativo Bário 137 é de 30 anos. Com esses dados, a Fuvest perguntou qual é a fração do Césio 137 que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente. A resposta correta é de 6,3%.

Para o diretor pedagógico do COPE - Colégio Preparaenem, Gilberto Augusto, a questão da Fuvest que citou o Césio 137 foi relativamente fácil. Segundo o professor de química, ela abordou basicamente os princípios da radioatividade e tempo de meia vida dos elementos. "O aluno teria simplesmente que ir dividindo por dois até complentar os 120 anos para chegar a resposta", explicou o professor.

Em setembro deste ano, o POPULAR realizou um projeto multiplataforma tem a intenção de resgatar as memórias do maior acidente radiológico do planeta, mostrar os efeitos da tragédia três décadas depois do ocorrido e as lições que ficaram para evitar novos desastres.

Outras provas

Em Geografia, a prova tratou de assuntos como o plástico descartado inadequadamente nos oceanos, a decisão do presidente americano Donald Trump de abandonar o Acordo de Paris – esforço internacional de combate às mudanças climáticas –, a revolução verde, após as transformações ocorridas na agricultura, e o papel do Parque Indígena do Xingu para conter o desmatamento na região.

“A prova manteve um padrão parecido com o de anos anteriores, mas foi muito contextualizada em algumas disciplinas, como Geografia, Química e Física”, diz Célio Tasinafo, coordenador do cursinho Oficina do Estudante. Gilberto Alvarez, diretor do cursinho da Poli, comenta que o exame teve questões diretas e que exigiam domínio do conteúdo, sem margem para serem resolvidas com interpretação de texto.

Em História, os professores destacaram as questões que abordaram a ditadura no Chile e a colonização no Peru e a ausência de perguntas sobre a história recente brasileira. “A parte de História estava entre as mais difíceis da prova. Exigia uma bagagem cultural, política e de conteúdo escolar do aluno. Uma pena que só duas questões abordaram a história brasileira”, disse a coordenadora do Objetivo, Vera Lúcia da Costa

Exatas

Segundo os professores, a prova de Matemática chamou atenção pela alta complexidade das questões e por uma mudança no tipo de conteúdo cobrado, com 30% das perguntas abordando funções e nenhuma sobre geometria analítica ou espacial – que sempre caem na primeira fase da Fuvest.

Em Biologia, os professores destacaram os enunciados mais curtos e diretos, sem muita contextualização do conteúdo que era exigido do candidato. Genética foi um dos temas fortes da disciplina.

Vagas

Estão na disputa 8.402 vagas na Universidade de São Paulo (USP), sendo 3.416 na área de humanas, 3.026 em ciências exatas e 1.960 em ciências biológicas. No total, 137.581 candidatos estavam inscritos. A abstenção foi de 9,1%, a menor em sete anos.

Calendário



Resultados da primeira etapa: 18 de dezembro

Segunda fase: 7, 8 e 9 de janeiro de 2018

Primeira chamada: 2 de fevereiro de 2018

