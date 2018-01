Questão de concurso público de Morrinhos gera polêmica com expressões de cunho racista

Atualizada em 18/01 às 8h54

A questão da prova de um concurso público da Prefeitura de Morrinhos, aplicada no último dia 15, causou polêmica por utilizar expressões de cunho racista. A pergunta associou a interpretação de um texto bíblico com termos racistas.

O representante da empresa responsável pelo concurso e coordenador, Apolônio Nunes de Oliveira, informou que a questão não teve intuito de ser ofensiva, mas sim de provocar uma discussão sobre o tema.

Ela trouxe, na categoria de conhecimentos gerais, um texto com o título “Qual a origem do racismo?”. O material afirma que, no século XV, teólogos europeus chegaram à conclusão de que escravizar africanos era natural.

Segundo a prova, o embasamento para isso estava em uma passagem bíblica do Livro de Gênesis, em que Canaã, filho de Noé, se embriaga e é condenado à escravidão. Com base neste texto, uma questão perguntou qual seria o provérbio racista que representava a ideia do trecho da Bíblia. A alternativa correta, segundo a comissão organizadora, era “negro só tem de gente os dentes”. O candidato podia escolhê-la entre as demais: “negro parado é suspeito, correndo é ladrão, voando é urubu”; “negro quando não suja na entrada, suja na saída”; “negro deitado é um porco, e de pé um toco”.

O delegado Fabiano Jacomelis, disse que os responsáveis pela prova e a prefeitura serão intimados para prestar esclarecimento. Em nota, a Prefeitura de Morrinhos disse que lamenta o ocorrido e que não tinha como revisar as perguntas antes da aplicação da prova, mas disseram que vão pedir esclarecimentos à empresa que elaborou a avaliação.