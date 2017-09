Queimadas continuam no Altamiro de Moura Pacheco, às margens da BR-060

Quem passa pela BR-060, perto do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia, deve ter cuidado com a queimada que já consumiu boa parte da pastagem e ainda prejudica a visibilidade nos dois sentidos da via, na manhã desta quarta-feira (6).

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando para controlar os vários focos de incêndio que atingem a vegetação do parque desde a última quinta-feira (31).

Outro ponto que necessita de cuidados nesta manhã é na GO-080, próximo ao aeroporto Santa Genoveva. Há muita fumaça na região. O Corpo de Bombeiros informou que não há registros de queimada no local.