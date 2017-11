Queda no turismo preocupa empresários de Alto Paraíso

Durante o maior incêndio já registrado na região, a Chapada dos Veadeiros foi destaque mundial. Mas empresários reclamam que toda a atenção teria partido juntamente com a última equipe de combate ao fogo, declarado extinto no dia 29 de outubro. Apenas no Parque Nacional, a queda na visitação foi de 37% em comparação ao mesmo período de 2016, de acordo com dados do In...