Queda no número de roubo de carros é estimada em 70% este ano em Goiânia

Depois do roubo de carro bater recordes de registros em Goiânia, com mais de 7,7 mil casos em 2015 e 7,3 mil em 2016, esse ano pode fechar com uma média 70% menor, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP-GO). A Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar (PM) apontam que mudança de estratégias na investigação dos casos é a princ...