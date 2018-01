Queda de torre de alta tensão bloqueia trânsito no Anel Viário em Aparecida de Goiânia

Atualizada às 9h46.

O trânsito no Anel Viário está bloqueado, na região do Polo Empresarial, em Aparecida de Goiânia, no sentido para quem segue para a BR-153, na manhã desta quinta-feira (4). A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que uma torre de alta tensão caiu após um carro colidir contra ela.

O congestionamento no trecho chegou a três quilômetros de extensão. Toda a estrutura da torre caiu sobre a pista, e outras duas estão danificadas, correndo risco de cair. Fios de energia se romperam, e a região está sem fornecimento do serviço.

A PRF informou que os trabalhos para remoção da torre devem durar até o fim do dia. O motorista do carro envolvido no acidente ainda não foi identificado. O veículo foi removido para o pátio do posto da PRF, em Hidrolândia.

A assessoria da Celg Geração e Transmissão informou que 5 mil consumidores de Aparecida de Goiânia foram afetados com o incidente. No entanto, funcionários estão no local e trabalham para liberar a pista e redistribuir e restabelecer o serviço. Em relação a torre, a recuperação do equipamento demanda alguns dias e também está sendo avaliada pelos técnicos.