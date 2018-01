Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após colisão frontal em Formosa

Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente na BR-020, em Formosa, no início da manhã desta segunda-feira (15). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia, envolvendo um GM Corsa e uma Toyota Hilux, aconteceu devido a uma tentativa irregular de ultrapassagem.

De acordo com a corporação, a colisão aconteceu por volta das 6h no km 21,5 da rodovia, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Cabeceiras. A polícia ainda investiga a dinâmica exata do acidente.

Os quatro ocupantes do Corsa morreram na hora e tiveram seus corpos retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Já os dois sobreviventes, que estavam na caminhonete, sofreram ferimentos leves e foram transportados pelo Samu ao Hospital Municipal de Formosa.