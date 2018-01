Quatro pessoas ficaram feridas na tarde desta quinta-feira (11), em um acidente na BR-020, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros disse que o motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem, mas perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

Uma adolescente de 16 anos, um rapaz de 29 e uma mulher de 39 foram levados para o Hospital Municipal de Formosa. Uma criança de 12 anos que também estava no veículo foi levada à Unidade de Pronto Atendimento Infantil.