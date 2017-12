Quatro perguntas para Kátia Bogéa

1 - O prédio estava dentro do PAC Cidades Históricas que foi extinto. De onde veio o dinheiro para sua restauração? O Iphan está cumprindo o cronograma de todas as obras do PAC Cidades Histórias. Foi criado um novo programa, o Agora é Avançar, que absorveu 61 obras que estavam em execução e com previsão de entrega até dezembro de 2018. A restauração do prédio da Estação ...