Quase a metade da área do Parque Altamiro Pacheco foi queimada por incêndio criminoso

Quem trafegou nos últimos dias pela BR-153/060 entre Goiânia e Terezópolis observou que a paisagem mudou na encosta da rodovia. Em um trecho é possível ver 16 quilômetros de área queimada, que chegaram a consumir algumas placas. E essa é apenas uma pequena parte da área do Parque Ecológico, que inclui os parques estaduais Altamiro de Moura Pacheco (Peamp) e João Leite (PEJol), que foi tomada pelas chamas nos últimos dias.

O incêndio, que durou 12 dias, inclusive com um foco controlado nesta segunda-feira (11), consumiu 47% de toda a área de preservação, o equivalente a 2.340 hectares, segundo informações da Secretaria Estadual de Cidades e Meio Ambiente (Secima). O Parque Ecológico possui a soma de quase 5 mil hectares e protege o reservatório do Ribeirão João Leite, construído para garantir o abastecimento de Goiânia.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Ami de Souza Conceição afirma que foram empregados cerca de 300 homens no combate às chamas em regime de revezamento. “Foram utilizados também aproximadamente 60 mil litros de água. Mas a maior parte do trabalho não é feito com água. Utilizamos muitos abafadores e outras técnicas”, diz.

Até mesmo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve de ser envolvida na ação. Isso porque a fumaça invadiu a rodovia federal por diversas vezes neste período de queimadas. “Tivemos de deixar de fazer o trabalho de policial rodoviário para ficar monitorando a situação. Perdemos a conta de quantas vezes as pistas foram fechadas nos últimos dias pelas péssimas condições de visibilidade na pista. A faixa que margeia a pista foi muito afetada, mas ainda bem que não tivemos nenhum acidente nesses últimos dias por conta da fumaça”, relata.

A Secima acredita que o incêndio foi criminoso. “Hoje mesmo tivemos mais um episódio em que conseguimos controlar as chamas de imediato. Caso contrário poderíamos, novamente, ter um incêndio de grandes proporções no parque”, ressalta o superintendente de Unidades de Conservação da Secima, José Leopoldo de Castro Ribeiro.

A baixa umidade de ar e a velocidade dos ventos colaboraram para a propagação das chamas. Parte da área atingida estava há muito tempo sem ser queimada e teria, por isso, acumulado grande quantidade de matéria orgânica, como folhas secas compactadas, que acabaram se transformando em uma espécie de “combustível”.

Aceiros

Reportagem do POPULAR publicada no último dia 6 mostrou que, por questões econômicas, os aceiros não foram realizados no parque esse ano. Essa ação poderia ajudar no controle do fogo.

Para evitar queimadas, todos os anos é necessária a realização de licitação para a manutenção dos aceiros das grandes unidades de conservação do Estado, como o Peamp e PEJol. Em parques menores, esse serviço é feito manualmente. No entanto, este ano, essa licitação não foi realizada por questões econômicas, segundo a Secima.

O custo dos aceiros no Parque Ecológico é de cerca de R$ 600 mil. Esse investimento poderia até não impedir o incêndio, mas ajudaria em seu controle, avalia o bombeiro que coordena os trabalhos no parque, coronel Carlos Helbinger.

Segundo o superintendente José Leopoldo, mesmo sem a manutenção por meio de licitação, a direção do parque disse ter realizado aceiros manuais em partes internas da reserva, junto com a ajuda dos bombeiros. A Secima garante que a tramitação do processo para licitar os aceiros passou a correr em caráter de urgência. Outros grandes incêndios no Peamp foram registrados em 1998 e 2010, no último foram queimados aproximadamente 70% do parque.