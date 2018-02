Atualizada em 11h35.

Quatro homens armados assaltaram, na manhã desta sexta-feira (16), uma joalheira da Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia. O grupo atirou contra as vitrines, pegou algumas peças e fugiu do estabelecimento à pé pela Rua 6, sentido a Avenida Araguaia. Não houve feridos.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar, que os suspeitos entraram um Chevrolet Prisma de cor preta. Viaturas da PM realizam buscas pelo grupo.