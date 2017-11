Quadrilha que ensinava como clonar dinheiro é presa em hotel em Corumbaíba

Uma quadrilha especializada em crimes de estelionato foi presa na tarde desta quarta-feira (15), em um quarto de hotel, em Corumbaíba, no sudeste de Goiás.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante uma abordagem na divisa da cidade, um homem foi encontrado com R$ 12 mil em dinheiro. A corporação suspeitou da quantia, mas liberou o suspeito e acionou uma outra equipe policial para seguir o homem.

De acordo com o major Carvalho, esse homem seguiu até um hotel, onde estavam mais quatro pessoas do grupo. No quarto em que eles estavam hospedados, a PM encontrou mais dinheiro em uma mala e diversas máquinas de falsificação de notas.

Os criminosos disseram aos policiais que conseguiam esse dinheiro com a venda dessas maquinetas. "Eles vendiam como clonar dinheiro. Como não funcionava, eles fugiam", afirmou o major.

Ainda segundo a polícia, há suspeita de dinheiro falso no meio da quantia apreendida. Com o grupo, também foi apreendido uma caminhonete.

A quadrilha foi encaminhada para a Polícia Federal (PF), em Goiânia.