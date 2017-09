Quadrilha que disputa território de drogas na região Oeste de Goiânia já matou 23 pessoas

A disputa por território e o comando do tráfico de drogas na Região Oeste de Goiânia está por trás de dezenas de assassinatos ocorridos na capital este ano. A Polícia Civil apresentou nesta terça-feira (5), 14 pessoas presas, integrantes de uma mesma quadrilha que vinha agindo nos Bairros São Francisco, Capuava, Santos Dumont e na região do Terminal do Dergo, na Aveni...