Quadrilha especializada em crimes em presídios é alvo de operação em Goiás

Uma quadrilha especializada em crimes contra a administração pública penitenciária é alvo de uma operação do Ministério Público do Estado de Goiás. A maior parte dos mandados são cumpridos em Anápolis, na região central do Estado.

A ação deflagrada na madrugada desta terça-feira (21) é a segunda fase da Operação Regalia. Segundo o MP, serão cumpridos 21 mandatos de busca e apreensão, sete de condução coercitiva, 11 de prisão, sendo seis preventivas e cinco temporárias.

Além do MP, participam da ação a PM, a Polícia Civil e a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap). As equipes são compostas por dez promotores de Justiça, 61 policiais, sendo onze delegados e 50 agentes de Polícia Civil, além de 45 agentes da Seap.

Na primeira fase da operação, deflagrada em setembro deste ano, foram presos um agente prisional e três ex-agentes. Eles eram suspeitos de receber propina em troca de favorecer regalias a presos, como transferências e saídas ilegais do presídio.