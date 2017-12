Quadrilha armada com fuzis explode agência bancária e assusta moradores

Criminosos usaram dinamites para explodir dois caixas eletrônicos de uma agência do banco Santander, na madrugada deste sábado, 9, em Bariri, interior de São Paulo. A explosão causou danos ao prédio da agência e assustou os moradores. Os assaltantes também dispararam contra a fachada e as portas de vidro de outro banco, localizado na mesma rua, na região central da cidade. Ninguém se feriu.



A quadrilha fugiu com o dinheiro, mas o valor roubado não foi informado. Até o início da tarde deste sábado, nenhum suspeito tinha sido preso.



O ataque aconteceu por volta das 3 horas e, de acordo com a Polícia Militar, o grupo estava armado com fuzis. Ao menos 20 cápsulas de projéteis dessa arma foram recolhidos em frente à agência. Um dos carros usados na fuga foi abandonado em uma rodovia, próximo da cidade. O veículo havia sido furtado em Campinas, também no interior.



A assessoria do Santander informou que o banco colabora com a investigação da polícia.



Esse foi o quarto assalto a bancos, esta semana, no interior. No domingo, 3, criminosos explodiram uma agência do Bradesco em Guapiara. Na última quinta-feira, 7, foram atacadas agências do Banco do Brasil, em Sorocaba, e do Santander, em Guatapará. Nessa cidade, a carga de explosivos usada para arrombar os caixas eletrônicos causou o desmoronamento do prédio.