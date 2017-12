Quadrilha é presa após fugir da polícia, atropelar motociclista e bater carro em Goiânia

Quatro homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (6), após fugir da polícia, atropelar um motociclista e bater um carro contra o muro de uma casa, no Jardim Botânico, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento na Alameda Parque Taquaral com a Avenida Gabriel Henrique de Araújo, no Setor Goiânia Viva, a equipe percebeu um Honda City prata com cinco homens suspeitos. A polícia tentou abordar o carro, mas o veículo fugiu em alta velocidade, atropelou um motociclista, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, e só parou quando a PM encostou a viatura na traseira do Honda City, que já estava com os pneus furados, o veículo rodou e bateu no muro de uma casa na Rua das Hortênsias, no Jardim Botânico.

Segundo a corporação, os ocupantes do carro tentaram fugir a pé, mas quatro deles foram presos e um dos integrantes foi alvejado após atirar contra a viatura, porém, ele está bem e não corre risco.

Ainda de acordo com a PM, todos os suspeitos tem passagens pela polícia por vários crimes como roubo, receptação, adulteração de sinal de veiculo, furto, estupro, ameaça, tráfico, entre outros.

Dentro do Honda City, com sinais de adulteração, a polícia encontrou 75 gramas de maconha. Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.