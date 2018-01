Quadrilha é presa ao tentar roubar carreta em Mineiros

A tentativa de roubar uma carreta no perímetro urbano de Mineiros, na região Sudoeste de Goiás, resultou na prisão de cinco homens, na manhã desta sexta-feira (12). Segundo informações da Polícia Militar (PM), um dos detidos tentou subornar os policias. O grupo estava em outra carreta quando abordou um motorista em um trevo, conhecido como Trevo dos Bambus.

Na tentativa, quatro abordaram o motorista e o agrediram. A ação chamou atenção de outros caminhoneiros que acionaram a polícia. A vítima foi encaminhada para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento de Mineiros.

O grupo fugiu sentido a cidade de Portelândia, mas foram presos em uma abordagem da polícia. Com o grupo, os policiais apreenderam 2 armas de fogo, 16 rodas com pneus para caminhão, 2 macacos hidráulicos, 4 celulares, 1 porção maconha e comprimidos de LSD.

Os suspeitos, que tentaram subornar os policiais, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mineiros. “Um deles ofereceu R$ 20 mil para que todos fossem liberados”, contou o Comandante da 7º Companhia Independente da Polícia Militar, Major Valteir de Souza Silva.

Ainda de acordo com o Major Souza, o grupo é oriundo do norte do país.