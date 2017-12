Protesto tenta impedir venda do Jóquei Clube

A notícia da venda da sede do Jóquei Clube de Goiás, entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, aumentou a mobilização social contra o ato deliberado em assembleia de sócios da entidade em outubro. Na manhã de ontem, cerca de 60 pessoas participaram de um protesto na entrada da sede, pela Rua 3, para se posicionarem contra a venda. No grupo havia est...