Promotora denuncia quatro pessoas por irregularidades no Hugo

Atualizada às 22h34 - 21/02/2018

A promotora de Justiça Fabiana Lemes Zamalloa ofereceu denúncia contra quatro pessoas por irregularidades cometidas no pagamento de salário a uma servidora dno Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Constam na ação penal o presidente do Instituto de Gestão em Saúde (Gerir), Eduardo Reche de Souza; o diretor-geral do Hugo, Ciro Ricardo Pires de Castro; a servidora Vilma Soares da Silva; e o ex-superintendente de Controle e Avaliação Técnica em Saúde, Dante Garcia de Paula. Fabiana também requereu um bloqueio de bens no valor de R$ 41.325,47, valor mínimo para reparação de danos causados pelas infrações que causaram prejuízo ao erário estadual.

Na denúncia a promotora relata que Vilma foi nomeada em 1992 para o cargo comissionado de executor de serviços gerais da Secretaria Estadual de Saúde, com lotação no Hugo, função que exerceu por 21 anos. Em outubro de 2013, a servidora foi removida para a Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde, onde deveria exercer as atividades do cargo comissionado de assessor especial E, até julho de 2014, quando foi exonerada. Conforme apurado pelo MP, no entanto, ela não cumpriu sua carga horária entre julho de 2013 a abril de 2014, recebendo normalmente até fevereiro de 2014.

Segundo a promotora, as irregularidades ocorreram, primeiro, em função de desvio de recurso público, no montante de R$ 26.235,18, no período de julho e outubro de 2013. A segunda ocorreu entre os meses de novembro e dezembro do mesmo ano, quando Vilma e Dante obtiveram para si, de acordo com a promotora, vantagem ilícita no valor de R$ 15.090,29, mediante fraude consistente na declaração falsa de frequência.

A ação penal oferecida pela promotora é um desdobramento da investigação que culminou em uma ação civil pública em novembro do ano passado. Na ocasião, Fabiana pediu o bloqueio de R$ 338.380,13, dos bens do Instituto de Gestão em Saúde (Gerir) e de seu presidente, Eduardo Reche de Souza, entre outros envolvidos.

Na época, o pedido foi acatado pela juíza Suelenita Soares Correia, que concedeu liminar, decretando a indisponibilidade. A Gerir recorreu da decisão, mas teve o recurso negado. “O novo pedido de bloqueio de bens, agora em ação penal, é relativo aos salários recebidos indevidamente”, diz Fabiana. De acordo com ela, a nova proposição ocorre porque ter caracterizado os crimes de peculato e estelionato contra a administração pública. O procedimento agora entra na fase prévia de apresentação de defesa para, depois, a Justiça analisar se aceita ou não a denúncia.

Em nota, o Instituto Gerir diz que a denúncia “não condiz com a realidade dos fatos”. Também afirma estar tomando as medidas necessárias para contestar judicialmente a referida demanda.