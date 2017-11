Projeto que proíbe cobrança adicional em hospitais é aprovada

Foi aprovado nesta quarta-feira (29), no plenário da Câmara Municipal de Goiânia em segunda e última votação, o projeto de lei que proíbe a cobrança adicional pelo uso de televisão, geladeira e ar-condicionado em hospitais particulares. O projeto é de autoria do vereador Anderson Sales Bokão (PSDC)

Para Bokão, aqueles que contratam o planos de sáude, especialmente quando aderem à modalidade apartamento, fazem contando com o conforto de tais serviços.

“É óbvio que quando é feito o cálculo dos custos para determinação do preço do oferecimento de tais serviços, os gestores das unidades de saúde privadas já consideram tais custos e os embutem no preço cobrado do consumidor final, e por isso, tal cobrança é desleal ao paciente e a sua família, que pagam duas vezes pelo mesmo serviço”, afirmou o vereador.

Bokão ainda acrescentou que a cobrança em separado pelos serviços básicos é abusiva. “O que estamos observando é que esta segurança e conforto previamente pagos vêm sendo feridos por abusos dos empresários do ramo da saúde, que, abusivamente, cobram em separado a utilização de serviços básicos oferecidos pela unidade de saúde”.

O projeto de lei estabelece multa no valor de dez salários mínimos à unidade que descumprir a proibição.