Projeto prevê restrição de uso de pivôs na estiagem

Foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) na última semana um projeto que visa impedir o uso de água para irrigação nos meses de agosto, setembro e outubro. A matéria, do deputado Jeferson Rodrigues (PRB), fala em redução de 100% no uso dos recursos hídricos para este propósito no período de seca. Apesar de o projeto ser pela limitação co...