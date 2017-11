Projeto de lei na Câmara de Goiânia quer dar meia-entrada para doadores de sangue e medula óssea

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Goiânia quer dar direito a meia-entrada em eventos e espaços que proporcionem lazer, cultura e entretenimento para doadores de sangue e de medula óssea fidelizados.

De autoria do vereador Markin Goyá (PMDB), a proposta permitirá que os doadores cadastrados em hemocentros ou qualquer unidade hemoterápica pública ou privada contratada, conveniada ou consorciada com o Sistema Único de Saúde (SUS), identificados por um documento oficial comprobatório expedido pela entidade coletora credenciada pelo Município, recebam o benefício.

Segundo o texto do projeto, para usufruir da meia-entrada, será preciso comprovar, no mínimo, três doações de sangue nos últimos 12 meses, além de apresentar a carteira de doador. Para o parlamentar, há falta de estoque de sangue e hemoderivados quando mais se precisa e a cessão do benefício pode elevar o número de doadores.

Todos os locais públicos e privados que forneçam serviços de lazer, cultura e entretenimento deverão afixar, em local visível, informações sobre o direitos dos doadores a pagarem meia-entrada.

Agora, a proposta será votada no Plenário da Casa. Se for aprovada, irá para sanção do prefeito Iris Rezende (PMDB).