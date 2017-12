Projeto com lobo-guará é início da mudança

A primeira ação que deve fazer parte da proposta de reformulação do Zoológico de Goiânia (ZooGyn) é a elaboração de um projeto para realizar a reprodução em cativeiro do lobo guará, espécie de canídeo típica do Cerrado e que está ameaçada de extinção. O presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães, explica que já vem sendo de...