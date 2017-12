Projeto amplia a conectividade

O ministro Gilberto Kassab (PSD), titular do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), anunciou nesta quarta-feira (27), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a inclusão de 50 municípios goianos entre os primeiros contemplados pelo programa Internet Para Todos. O projeto prevê a eventual cobertura de Internet em todo o País. As conexões serão po...