Profissionais pontuam necessidade de incentivos

Os profissionais reforçam que a migração para os grandes centros ocorre devido à falta de uma política de interiorização que atraia o profissional diferentemente do que acontece com outras profissões, como aquelas ligadas à área do Direito. “Não há incentivo ou segurança para o médico ficar no interior”, diz Luciana Leite Pineli Simões, coordenadora do curso de Medici...