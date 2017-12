Professora diz em depoimento que estava 'brincando' quando colocou alunos dentro de saco de lixo

A professora Silma Lopes de Oliveira prestou depoimento à Polícia Civil, após imagens de câmera de segurança da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Célia Teixeira Ferracioli, em Restinga (SP), mostrar que no dia 14 de setembro, alunos de 3 e 4 anos foram colocados dentro de um saco de lixo pela professora e por uma estagiária.

Silma contou que os vídeos foram editados, negou que tenha feito por castigo ou "método pedagógico", que só fez isso uma vez, por brincadeira, depois de ler um livro infantil sobre o assunto e que não orientou as estagiárias a fazerem o mesmo. O delegado Eduardo Lopes Bonfim informou que vai analisar o conteúdo do livro citado pela professora.

A professora substituta Priscila Melo presenciou o fato e também prestou depoimento na última quarta-feira (13). “Ela alegou que, como não houve choro, não houve nenhum pedido de socorro, entendeu que era um fato que ocorria ali, segundo ela, uma brincadeira de mau gosto, mas apenas uma brincadeira. Ela entendeu que não era nada demais”, explicou o delegado que afirmou ainda que Priscila não deve ser responsabilizada pelo crime.

“A participação dela é mínima, ela estava somente naquele dia na sala. Vamos ver se é necessária essa acareação e se há alguma diferença entre os depoimentos e aqueles prestados na sindicância feita pela Prefeitura de Restinga”, afirmou. “Caso a gente entenda que isso vinha acontecendo com frequência, elas poderão até responder por tortura”, finalizou.

Defesa

O advogado de Silm, Denilson Carvalho, solicitou o material apreendido pela polícia, cerca de 80 horas de gravações e criticou a investigação. “Emitir um juízo de valor de uma pessoa que declara que ama os alunos, que no seu histórico escolar nunca teve uma advertência, uma suspensão, uma punição, emitir um juízo de culpa, inicialmente, com base em imagens editadas e picotadas, é um precedente extremamente perigoso”.

Denilson falou que a casa da professora foi apedrejada por moradores e disse não acreditar que ela seja indiciada por tortura.

O saco de lixo

Nas imagens divulgadas é possível ver quando a professora e a estagiária colocam um menino dentro do saco de lixo. Mais tarde, a criança começa a se debater no interior do saco. Depois, a estagiária aparece com uma raquete e o saco nas mãos, parecendo intimidar os alunos.

Um aluno de 3 anos, disse que elas agiam assim quando ele fazia bagunça. A mãe do menino, Ivanilda Assis de Carvalho, contou que o filho não quer voltar para a creche. Após Ivanilda levar o caso para o Conselho Tutelar, outras duas mães fizeram o mesmo, mas apenas uma das famílias registrou a denúncia na Polícia Civil.

Os vídeos serão periciados no Instituto de Criminalística. As professoras foram afastadas e respondem a um procedimento administrativo, instaurado pela Prefeitura de Restinga. O procurador do município, o advogado Alex Gomes Balduino contou que a professora classificou a atitude como “medinho”.