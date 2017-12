Professora de dança morre após ser atropelada duas vezes em cinco minutos

Alessandra Andrade era professora no SESI e voltava de uma apresentação de dança

Professora de dança, Alessandra Andrade morreu na noite do sábado (2), após sofrer dois acidentes em um intervalo de apenas cinco minutos. Aos 43 anos, ela voltava de uma apresentação de dança pilotando uma moto, quando foi atingida por dois carros na Rodovia Anchieta, que faz a ligação entre São Paulo e Baixada Santista.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), por volta das 4h50, a dançarina foi tocada por um carro, arremessada e atropelada. O condutor do veículo fugiu e ainda não foi identificado, mas a placa dianteira do veículo caiu e foi encontrada.

Minutos depois, outro motorista avistou a mulher caída e parou para prestar socorro e sinalizar a via. Enquanto recebia ajuda, um carro não conseguiu frear a tempo e atropelou novamente a vítima. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Imagens de câmeras de monitoramento podem ajudar a esclarecer o que ocorreu. A polícia vai continuar investigando o caso.