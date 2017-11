Professora Celenita Turchi morre em Goiânia

Viúva do professor Emérito da Universidade Federal de Goiás (UFG) Egidio Turchi, a também professora aposentada da Faculdade de Letras Celenita Amaral Turchi, de 92 anos, morreu na madrugada deste domingo (26), em Goiânia. Ela completaria 93 anos no dia 6 de dezembro. Segundo informações, o sepultamento foi realizado às 18 horas, no Cemitério Jardim das Palmeiras. A causa da morte não foi divulgada.

Pioneiros na Educação goiana, Celenita e Egidio tiveram quatro filhas biológicas, Marília, Celina, Lenita e Maria Zaira Turchi - todas PhD em diferentes áreas do conhecimento. O casal adotou mais dois filhos: Zezinho e Lúcia.