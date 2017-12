Professora é internada após beber perfume que teria sido colocado por aluno em garrafa d'água

A professora Maria Célia de Oliveira Schoenherr, de 47 anos, está internada após ingerir perfume e passar mal. O caso ocorreu na cidade de Juscimeira, a 164 km de Cuiabá. A docente trabalha na Escola Estadual Santa Elvira e, segundo o marido dela, bebeu a substância que teria sido colocada em sua garrafa de água por um aluno do 1° ano do Ensino Médio. As informações são do G1.

De acordo com a publicação, o incidente ocorreu no dia 5 deste mês e Maria Célia recebeu alta um dia depois. No entanto, ela voltou ao hospital nesta segunda-feira (11) e foi internada novamente com vômitos, náuseas e dores de cabeça.

"Um aluno estava borrifando perfume na sala de aula e, como o cheiro estava muito forte, ela chamou a atenção dele e junto com alguns alunos saiu da sala até que a situação fosse amenizada, porque ela tem alergia a perfume e sente muitas dores de cabeça", contou Adriano Schoenherr, marido da docente, que suspeita que o mesmo aluno tenha colocado a substância na garrafa de água da mulher.

Ao G1, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou, em nota, que está acompanhando o caso da professora, e que encaminhou um assessor pedagógico à unidade escolar.