Professor morre após abraçar filho de 8 anos para protegê-lo de tiros disparados por vizinho

O professor do Senai Jason Fürst, de 48 anos,foi morto com seis tiros após tentar proteger o filho de 8 anos na noite desta sexta-feira (17). O crime ocorreu em Araraquara, no interior de São Paulo.

De acordo com o G1, os familiares relataram que o professor saiu de casa, por volta das 23h, para ir buscar o filho que estava na casa do irmão, que morava na mesma rua. Quando voltava, foi abordado pelo vizinho, Adair de Felipe Júnior, de 51 anos, que portava uma arma. Ele então atirou contra o portão de Jason e mirou para a criança. Neste momento, o professor abraçou seu filho e foi atingido com seis tiros nas costas.

Adair fugiu após o crime, mas foi encontrado pela polícia e preso. O crime foi presenciado por mais duas crianças, sobrinhos da vítima. Os familiares contaram que o suspeito do crime tinha uma rixa antiga, por causa de uma calha, com o irmão do professor.