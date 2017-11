Professor goiano citado no Enem critica: "o exame está fora da realidade de alunos da rede pública"

Imagine a situação: você, professor de química do ensino médio, no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), enquanto seus alunos estão fazendo a prova, está em um churrasco e de repente seu celular começa a tocar sem parar com pessoas te dando felicitações por ter sido citado em uma das questões do Enem. Legal, não?!

Foi o que aconteceu com o educador Arilson Martino Pereira, de 43 anos. O professor, que leciona no colégio Simbios, Dinâmico e Prevest, afirmou que ficou surpreso e que vê o feito como uma grande homenagem. "Fui pego de surpresa. A banca não comunica nada e quando comecei a atender aos telefonemas fiquei super grato e emocionado. Minha mãe e minha esposa não estavam se contendo. Cheguei até a chorar de tanta felicidade", confessa Arilson.

A questão da prova de Ciências da Natureza, de número 94 do caderno rosa, foi elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com base em um exercício de uma coleção lançada por Arilson intitulada 'Química - A Ciência Global' e que conta com três volumes. Sobre a pergunta, o professor goiano a considerou muito bem feita e elaborada. Para azar dos alunos, ele também achou a questão, que envolvia química orgânica, muito difícil.

Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1999, Arilson também dá aulas em escolas públicas (Escola estadual Pedro Gomes Xavier Teixeira, em Goiânia, e no Joaquim Ricardo Teixeira, em Aparecida) e participa de um cursinho comunitário do Projeto São Tomás de Aquino (Aparecida).

Em meio à homenagem, o professor fez algumas críticas sobre o sistema de ensino brasileiro. "Vejo a escolha de uma questão com base em uma publicação minha como uma valorização do livro. Atualmente, as escolas e cursinhos estão trabalhando substituindo o livro pelas apostilas. Precisamos trabalhar para valorizar e reconhecer mais o valor dos livros".

Outro ponto em discordância para Arilson é a precarização do ensino básico na rede pública. "O Enem atual exige muito do aluno. Para um que vem de uma escola pública, a prova está totalmente fora da realidade dele", critica o professor que recebeu a Medalha de Honra UFG, em 2013, por ter se destacado por contribuições relevantes prestadas a sociedade em geral.

Gabarito

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nessa terça-feira (14) o gabarito oficial das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, realizadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Com o gabarito, os candidatos podem saber quantas questões acertaram.

Correção das provas

A correção das provas é feita usando a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), em que o valor de cada questão varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item.

Dessa forma, um item em que grande número dos candidatos acertarem será considerado fácil e, por essa razão, valerá menos pontos. Já o estudante que acertar uma questão com alto índice de erros ganhará mais pontos por aquele item.

Por isso, não é possível calcular a nota final apenas contabilizando o número de erros e acertos em cada uma das provas. Dois candidatos que acertarem o mesmo número de questões podem ter pontuações diferentes. O estudante só tem como saber a nota final no Enem quando o resultado sair.

A correção é feita por meio de um sistema de reconhecimento no qual a Fundação Getulio Vargas e a Cesgranrio extraem os dados com as respostas das questões objetivas de cada participante, durante a etapa de digitalização. Por isso, é imprescindível que o preenchimento do cartão-resposta tenha sido realizado com caneta esferográfica de tinta preta.

O Boletim de Desempenho deverá ser disponibilizado aos participantes em 19 de janeiro de 2018.