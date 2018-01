Professor da UFG é afastado após denúncia de abuso sexual contra aluna

A reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG) determinou o afastamento preventivo do docente Rogério Elias Rabelo do curso de Medicina Veterinária da Regional Jataí. A medida ocorre quase um ano após o professor ser denunciado por estupro contra uma aluna.

De acordo com a TV Anhanguera, a UFG informou que o afastamento não interfere na remuneração do professor e que a medida tem validade de 60 dias, mas pode ser prorrogada até o fim das investigações. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo a denúncia do Ministério Público, feita em 2017, o docente, valendo-se de sua condição de professor-orientador, assediou sexualmente e estuprou a estudante da qual era orientador. Os assédios eram feitos por meio de abordagens presenciais e mensagens no aplicativo WhatsApp com o intuito de obter favorecimento sexual. No final de 2016, quando o professor e a aluna estavam em Goiânia para um congresso de Medicina Veterinária, o docente teria abordado a vítima enquanto ela dormia. Após o estupro, a aluna foi à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, na capital, onde denunciou Rogério.

O advogado de defesa do professor informou à TV Anhanguera que o docente havia voltado para o ano letivo de 2018, mas o afastamento foi uma medida adotada frente às manifestações dos universitários sobre o caso.