Professor é demitido após ser filmado agredindo aluno em Bom Jesus de Goiás

Uma bolinha de papel provocou uma discussão entre aluno e professor no Colégio Estadual Moisés Santana, em Bom Jesus de Goiás, que terminou em agressão.

“O aluno estava jogando bolinha de papel e não atendia ao pedido do professor para parar. O professor falou que, se não parasse, ia fazer alguma coisa, quando o aluno teria respondido que não ia obedecer, que o professor ‘não faria nada porque era viado’. Aí foi quando a agressão aconteceu”, relatou a diretora da escola, Silvia Gleice Paiva Rodrigues Picouto ao G1.

O caso aconteceu durante a aula de corpo em movimento na turma do 6º ano do ensino fundamental.

A diretora contou que o professor, que tem cerca de 30 anos, entrou na escola no início do ano com contrato temporário. Apesar de ser querido pela maioria dos alunos, o educador físico foi excluído do quadro de funcionários da instituição.