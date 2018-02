Produtos que abasteceriam lojas de camelódromos em Goiânia são apreendidos pela PRF em Jataí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta quinta-feira (22), no posto de Jataí, no Sul do Estado, duas apreensões de mercadorias vindas do Paraguai que tinham como destino abastecer lojas em camelódromos de Goiânia. Os envolvidos em ambos os casos não tinham relação entre si.

Conforme a PRF, a primeira apreensão foi feita durante a tarde, em uma abordagem a um veículo que saiu de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, carregado com alto-falantes e pneus. O carro era conduzido por um rapaz de 23 anos que, para não ser abordado pela polícia, fugiu do bloqueio, mas foi localizado escondido em uma mata às margens da rodovia.

O jovem afirmou aos agentes que a mercadoria tinha como destino lojas de camelódromos de Goiânia. Ele já havia sido flagrado anteriormente praticando o mesmo crime. Segundo a PRF, os produtos apreendidos com ele foram avaliados em R$ 15 mil.

No fim da noite do mesmo dia, um Renault Sandero, com dois ocupantes, foi flagrado na mesma situação. No veículo foi apreendido sete grandes volumes de produtos do Paraguai que também deveriam abastecer lojas de Goiânia.

No interior do veículo foram encontrados um volume de perfumes importados, dois volumes de produtos de beleza e quatro volumes de eletroeletrônicos. Os produtos tiveram valor avaliado entre R$ 15 mil e R$ 20 mil, totalizando cerca de R$ 30 mil nas duas apreensões.

De acordo com a PRF, as mercadorias permanecem no posto de Jataí e serão encaminhadas à Receita Federal em Goiânia.