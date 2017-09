Procon apreende rações e medicamentos vencidos há mais de três anos em pet shops de Goiânia

Medicamentos, como cloreto de potássio e diazepan, rações, petiscos, shampoos e perfumes de uso veterinário. Estes foram alguns dos produtos apreendidos pelo Procon Goiânia durante operação realizada entre os dias 18 de agosto e esta quarta-feira (13) em pet shops da capital. Em um dos estabelecimentos foi encontrado um remédio vencido há mais de três anos.

Ao todo, foram apreendidos 621 frascos de medicamentos, mais de 560 kg de ração e 200 cosméticos e produtos em geral com data de validade vencida. Durante a operação, segundo José Alício de Mesquita, superintendente do Procon Goiânia, o órgão fiscalizou 34 estabelecimentos. "A ação foi realizada após inúmeras denúncias que chegaram em nossos canais de atendimento. Os fiscais encontraram produtos vencidos desde 2014”, informa.

Diante da fiscalização, o superintendente alerta sobre o uso de produtos impróprios para a condição de uso. “Os medicamentos, por exemplo, quando usados após o período de validade, têm a sua eficácia reduzida e pode colocar em risco a vida dos pets”, salienta.

José Alício explica ainda porque a utilização de medicamentos vencidos há mais de três anos é inadmissível e deve ser coibida. “A data-limite desses produtos é definida com base em testes específicos realizados sob rigoroso controle que avalia a estabilidade dos elementos ativos do produto”, diz.

As empresas autuadas foram multadas e têm dez dias para apresentar defesa prévia ao jurídico do órgão. Todo o material encontrado nos estabelecimentos será descartado em locais apropriados.

Caso o consumidor queira denunciar irregularidades semelhantes, a orientação é entrar em contato pelos telefones 3524-2349 e 3524-2942 ou procurar a sede do Procon Municipal.

Informações sobre o balanço da operação serão repassadas pelo gerente do órgão de defesa do consumidor, Rafael Gouveia, nesta quinta-feira (14) na sede do Procon Goiânia, no Centro.