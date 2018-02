Procedimento de aferição de radares gera congestionamento de veículos na BR-153, em Goiânia

Um procedimento de aferição de radares em equipamentos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) ao longo do perímetro urbano de Goiânia causou congestionamento de veículos na BR-153 e na BR-060, no sentido Goiânia-Anápolis, durante a manhã e a tarde desta quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação, em parceria com Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), ocorreu em dois turnos: pela manhã, das 9h30 às 11h30 e, à tarde, entre às 14h15 e 15h45.

Todos os radares na rodovia, entre o trecho próximo ao aeroporto Santa Genoveva e o viaduto da avenida Anhanguera, foram vistoriados pela autarquia. A PRF auxiliou na orientação dos motoristas, que tiveram que procurar rotas alternativas, já que a via ficou interditada durante os trabalhos.