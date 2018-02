Problema na rede de esgoto causou desmoronamento na Marginal Botafogo, em Goiânia

Atualizada às 11h50.

Um rompimento na rede de esgoto da Saneago provocou as rachaduras no trecho da Marginal Botafogo, na manhã desta sexta-feira (16), em Goiânia. A informação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). Em nota, a assessoria informou que equipes da pasta e da empresa de saneamento estão no local e executam os reparos. A obra deve durar todo o fim de semana.

O percurso danificado fica entre a Avenida Independência e a Rua 301, na divisa dos Setores Leste Ferroviário e Nova Vila, próximo ao cruzamento da rua que dá acesso à Região da 44. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) fizeram a interdição parcial, mas há possibilidade de interdição total no trecho.

Em nota, a Saneago informou que funcionários estão no local e que os reparos devem ser concluídos até este sábado (17). A empresa diz ainda que avalia as causas do rompimento da rede de esgoto.