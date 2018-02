PRF flagra criança de 9 anos dirigindo carreta na BR-304

Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram uma carreta com capacidade para transportar pouco mais de 40 toneladas sendo dirigida por uma criança de 9 anos na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu na rodovia BR-304, que liga Natal a Fortaleza, no fim da tarde de quinta-feira, 1º.

Segundo a PRF, o menino estava acompanhado pelo pai, proprietário do veículo, que estava no banco dos passageiros. Ele ainda teria tentado trocar de lugar com o filho quando viu os policiais, mas não conseguiu.

O pai da criança foi multado em R$ 1.760 por desrespeitar o Código Brasileiro de Trânsito, que proíbe "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada". Ele será julgado e pode ser detido de seis a meses a um ano.