PRF encontra 420 kg de maconha em carro abandonado na BR-060

Um veículo acidentado foi encontrado abandonado na noite deste sábado (2), na BR-060, em Cesarina, 70 km de distância de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro estava carregado com quase meia tonelada de drogas.

Segundo a PRF, o condutor perdeu o controle de direção, rodou na pista e colidiu na defensa.

Dentro do veículo havia 475 tabletes de maconha que ficaram espalhados no pavimento asfáltico, banco traseiro e no porta-malas do carro. A PRF informou que foram contabilizados 420 kg de maconha.

Além do carregamento ilícito, as placas do Ford Ka Sedan eram clonadas e com ocorrência de roubo em Santa Catarina. O motorista ainda não foi localizado.