PRF apreende ônibus com excesso de lotação e outras irregularidades na BR-060

Um ônibus que transportava operários foi apreendido com várias irregularidades no final da tarde de segunda-feira (4), na BR-060, em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi parado em abordagem de rotina com 53 passageiros, mas sua capacidade é de 44 pessoas. Além do mau estado de conservação, faltavam cintos de segurança, pneu de estepe e as saídas de emergência das janelas estavam obstruídas por bagageiros instalados no compartimento de passageiros de maneira irregular.

Como o ônibus foi apreendido, os passageiros precisaram descer e voltaram para suas casas. Eles estavam indo de Rio Verde para a região do Rio Preto, distrito que fica a cerca de 10 km de distância onde está o canteiro de obras da ferrovia.

Segundo a polícia, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência(TCO) para o responsável pelos trabalhadores.