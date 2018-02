Previsão de pancadas de chuva nesta terça-feira (20), em Goiás

Em Goiânia mínima de 20ºC, máxima de 29ºC e umidade relativa do ar entre 55% e 99%. De acordo com o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás – SIMEHGO, deve chover entre 20 e 25 mm/h nesta terça-feira, dia (20). Pancadas de chuva localizadas, com trovoadas e descargas elétricas a qualquer hora do dia, podendo ser fortes em todas as regiões do Estado.

No Norte, a temperatura mínima prevista é de 23ºC e a máxima é de 33ºC, a umidade relativa do ar varia entre 59% e 86%. No Sul, grandes possibilidade de chuva em quantidade considerável, a previsão aponta para um índice pluviométrico de 22,0 mm. A temperatura mínima ficará por volta dos e a máxima dos 32ºC e a umidade do ar varia entre 57% e 86%.

Na região Central do Estado, mínima de 20ºC e máxima de 29ºC, a umidade relativa do ar varia entre 69% e 98%. No Leste, grande possibilidade de chuvas mais intensa, mínima de 20ºC e máxima de 28ºC, umidade relativa do ar varia entre 67% e 98%.

No Sudoeste goiano, mínima de 21ºC, máxima de 31ºC e umidade do ar entre 59% e 82%.