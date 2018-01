Previsão de chuva em Goiás neste fim de semana

O Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás prevê para todas as áreas goianas pancadas de chuva isoladas neste sábado (27), podendo ser fortes por causa do aumento da instabilidade atmosférica com o aquecimento diurno.

Na Região Norte a temperatura mínima deverá ser de 23ºC e a máxima de 32ºC, a umidade relativa do ar varia entre 56% e 96%. No Sul a temperatura mínima fica por volta dos 22ºC e a máxima dos 33ºC. A umidade do ar varia entre 35% e 92%.

Já no domingo (28), essas mesmas condições de instabilidade atmosférica continuam em todas as regiões de Goiás e a possibilidade de pancadas de chuvas é maior. Isso ocorre devido a formação de um canal de umidade que atua sobre Goiás.

No Norte, o domingo deverá ter temperatura mínima prevista de 23ºC e a máxima de 32ºC. A umidade relativa do ar irá variar entre 47% e 100%. No Leste a temperatura mínima será de 20ºC e a máxima de 27ºC, a umidade do ar varia entre 51% e 95%. Essas duas regiões terão as maiores chances de chuva no domingo com possibilidade de 8mm e 18mm, respectivamente.