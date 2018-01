Presos teriam explosivos

A visita frustrada da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, aconteceria quatro dias depois de uma tentativa de explosão de um artefato artesanal na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto e três dias depois de uma explosão no muro da Penitenciária O...