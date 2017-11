Presos suspeitos de aplicar golpe do 'falso médico' em Goiás

Integrantes de uma quadrilha suspeitos de aplicar golpes contra familiares de pacientes internados em diversos hospitais são alvos de uma operação realizada, nesta quinta-feira (23), pela Polícia Civil do Amazonas com o apoio da Polícia do Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações, os suspeitos ligavam nas unidades de saúde se passando por médicos e assim conseguiam dos dados dos pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Em seguida, eles ligavam para os familiares e inventavam procedimentos urgentes que deveriam ser pagos de forma extra. O golpe deixou vítimas em Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará.

Serão cumpridos 11 mandados de prisão em Rondonópolis e Cuiabá. Três dos integrantes já cumprem pena na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, a Mata Grande, em Rondonópolis (MT). O trio é apontado como responsavel pelo golpe. As investigações apontaram que o lucro mensal dos golpes ultrapassava R$ 200 mil.

A quadrilha aplicou golpes de estelionato em mais de dez hospitais particulares do Amazonas e dezenas de unidades hospitalares em outros estados brasileiros. Ainda de acordo com as investigações, em 20 dias foram identificadas 10 vítimas do golpe em Manaus. Para ação foram empregados mais de 50 policiais e agentes penitenciários.